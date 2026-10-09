Hardoi News: डंपर की टक्कर से आपस में टकराए बिजली के खंभे, बत्ती गुल

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शहर के 33 केवीए विद्युत उपकेंद्र मन्नापुरवा के टाउन प्रथम फीडर की बिजली लाइन के खंभे में नानकगंज के पास शुक्रवार सुबह छह बजे डंपर ने टक्कर मार दी। इससे खंभे के पास से गुजर रही एलटी लाइन के पोल से टकरा गया। इससे तार टूट गया। तार टूटने से टाउन प्रथम की आपूर्ति ठप हो गई जो दो घंटे के बाद शुरू हो सकी। इसके बाद सुबह नौ बजे टाउन फर्स्ट पर लालपालपुर में 400 केवीए ट्रांसफार्मर से बिजली के दो फेस आ गई। इससे फिर से आपूर्ति बंद हो गई जो देर शाम बहाल हो सकी।33 केवीए आशानगर पावर हाउस के कैनाल फीडर की विद्युत आपूर्ति अनुरक्षण कार्य के तलते दोपहर एक से दो घंटे के लिए बंद रही। 33 केवीए सिटी विद्युत उपकेंद्र से जुड़े कौशलपुरी फीडर का सांडी रोड पर तार टूट गया। इससे फीडर की आपूर्ति शुक्रवार रात पौने 12 बजे बंद हो गई जो डेढ़ घंटे बाद शुरू हो सकी। वहीं दिन में पौने 12 बजे सिनेमा रोड फीडर के 400 केवीए के ट्रांसफार्मर में खराबी आने से आपूर्ति बाधित रही। एसडीओ प्रेम राज ने बताया कि कुछ तकनीकी समस्याएं थीं जिनका निदान करा दिया गया है।44 घंटे से दो हजार उपभोक्ताओं की बिजली गुलसवायजपुर। विद्युत उपकेंद्र सवायजपुर के अलियापुर फीडर की आपूर्ति बुधवार रात से ठप है। शुक्रवार शाम तक करीब 44 घंटे बीतने के बाद भी बिजली बहाल नहीं हो सकी। इससे अलियापुर समेत सात गांवों के करीब 2000 उपभोक्ता परेशान हैं। अवर अभियंता पंकज जायसवाल ने बताया कि बुधवार रात खितौली मोड़ के पास बाइक की टक्कर से बिजली का पोल क्षतिग्रस्त हो गया था। बृहस्पतिवार को हाइड्रा न मिलने के कारण पोल नहीं बदला जा सका। शुक्रवार दोपहर पोल बदलने और टूटे तारों की मरम्मत कर दी गई। जल्द ही आपूर्ति बहाल होगी।