Hardoi News: जनसंख्या गणना में एक व्यक्ति को देने होंगे 40 सवालों के जवाब

संवाद न्यूज एजेंसीहरदोई। जनगणना-2027 के दूसरे चरण में जनसंख्या गणना कराई जाएगी। इसमें स्वगणना से लेकर कार्मिकों की तरफ से की जाने वाली जनसंख्या गणना के समय एक व्यक्ति को 40 सवालों के जवाब देने होंगे। सभी सवालों को भलीभांति समझ लें और इनके जवाब भी ऑनलाइन ही दर्ज किए जाने हैं।जीजीआईसी में फील्ड ट्रेनर्स के प्रशिक्षण में जिला जनगणना अधिकारी दीपाली भार्गव ने कहा कि ऑनलाइन पोर्टल पर परिवार के सदस्य स्वगणना भी कर सकते हैं। इसके लिए 16 से 30 नवंबर तक की समयसीमा दी गई है। जबकि एक दिसंबर से कार्मिकों की तरफ से घर-घर जाकर गणना की जाएगी। कहा कि सभी फील्ड ट्रेनर्स जनसंख्या गणना के सभी बिंदुओं को भली भांति समझ लें। प्रश्नावली को भरकर इसका पर्याप्त अभ्यास भी कर लें। शंका का समाधान अवश्य कर लें। जनगणना कार्य निदेशालय से नामित जिला प्रभारी विनय कुमार वर्मा ने फील्ड ट्रेनर्स से कहा कि चार्ज अधिकारी तहसील और नगरीय निकाय स्तर पर प्रगणकों और पर्यवेक्षकों नामित करेंगे। उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। पांच से नौ जनवरी तक रिवीजनल राउंड चलाया जाएगा।