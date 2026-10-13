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Hardoi News: आज से छह दिन बंद रहेगा देवगनपुर रेलवे फाटक

Tue, 13 Oct 2026 01:05 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 01:05 AM IST
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Devganpur railway crossing to remain closed for six days starting today
- 18 अक्तूबर की शाम तक बालामऊ और बरवा सरसंड फाटक से निकलेंगे वाहन
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हरदोई। बालामऊ-बघौली रेलवे स्टेशन के बीच समपार संख्या 259-सी (देवगनपुर रेलवे फाटक) रेलपथ मरम्मत कार्य के चलते को आज सुबह सात बजे से 18 अक्तूबर शाम छह बजे तक सड़क यातायात के लिए पूरी तरह बंद रहेगा। उत्तर रेलवे के सी.सेक्शन इंजीनियर पंकज शर्मा ने बताया कि बालामऊ-बघौली स्टेशन के बीच किलोमीटर संख्या 1143/21-23 पर रेलपथ की मरम्मत की जानी है। 13 से 18 अक्तूबर तक देवगनपुर फाटक से वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। इस दौरान वाहन समपार संख्या 258-बी (बालामऊ स्टेशन फाटक) और समपार संख्या 260-सी (बरवा सरसंड फाटक) से आवागमन कर सकेंगे। (संवाद)
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