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Hardoi News: अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार कैंटीन संचालक की मौत

Thu, 27 Aug 2026 12:18 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 12:18 AM IST
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Canteen operator riding a bike dies after being hit by an unidentified vehicle
फोटो-10- गोद में पुत्र को सीने पर लिटाकर बदहवास हुई कुंती को संभालती महिलाएं। संवाद   
फोटो-09- उदयवीर। फाइल फोटो
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फोटो-10- गोद में पुत्र को सीने पर लिटाकर बदहवास हुई कुंती को संभालती महिलाएं। संवाद
- मंगलवार देर रात रोडवेज बस अड्डे के पास हुआ हादसा
संवाद न्यूज एजेंसी
हरपालपुर। कस्बे में रोडवेज बस अड्डा के पास मंगलवार रात बाइक सवार कैंटीन संचालक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना का पता चलते ही परिजन बदहवास हो गए।
खसौरा निवासी उदयवीर उर्फ नरदेव (30) हरपालपुर कस्बे में देशी शराब की दुकान के पास कैंटीन चलाते थे। मंगलवार रात करीब 10:30 बजे कैंटीन बंद करने के बाद वह बाइक में पंप से पेट्रोल डलवाने के बाद गांव जा रहे थे। मिघौली रोड पर रोडवेज बस अड्डा के पास सामने से आए अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। उदयवीर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।
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हादसे की जानकारी पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और परिजनों को सूचना दी। मृतक के भाई राजवीर ने बताया कि उदयवीर की शादी 22 मई 2025 को बिलग्राम क्षेत्र के मिर्जापुर निवासी कुंती से हुई थी। उनका दो माह का पुत्र ओम है। पति की मौत से पत्नी कुंती बेसुध हो गई। वह बार-बार अपने दो माह के बेटे को सीने से लगाकर बदहवास होती रही। कोतवाल संदीप शुक्ला ने बताया कि टक्कर मार ने वाले वाहन की तलाश की जा रही है।

फोटो-10- गोद में पुत्र को सीने पर लिटाकर बदहवास हुई कुंती को संभालती महिलाएं। संवाद   

फोटो-10- गोद में पुत्र को सीने पर लिटाकर बदहवास हुई कुंती को संभालती महिलाएं। संवाद   

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