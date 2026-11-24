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बांदा से महोखर बाईपास पार करते ही हाईवे की बदहाली शुरू हो जाती है। कई जगह पूरी लेन में गड्ढे होने से वाहन चालकों को दूसरी ओर से निकलना पड़ता है। इससे आमने-सामने वाहनों की भिड़ंत का खतरा बना रहता है। गांव महोखर में सड़क की हालत सबसे ज्यादा खराब है। दिनभर भारी वाहनों की आवाजाही से सड़क की गिट्टी उखड़ चुकी है। वाहनों के गुजरते ही धूल का गुबार उठता है और आसपास के घरों व दुकानों में भर जाता है।घरों के बाहर पानी का छिड़कावहाईवे किनारे के दुकानदारों ने धूल से बचने के लिए प्लास्टिक के पर्दे लगा रखे हैं। मेडिकल स्टोर संचालक नयन बताते हैं कि दिनभर दुकान में धूल आती है। ग्रामीणों को सुबह-शाम घरों के बाहर पानी का छिड़काव करना पड़ता है।लीकेज पाइपलाइन ने बढ़ाई मुश्किलगांव के सामने जल निगम की पाइपलाइन में लीकेज होने से पानी सड़क के गड्ढों में भर रहा है। अक्सर दोपहिया वाहन चालक गिरकर घायल हो रहे हैं। हादसे से बचने के लिए लोग धीमी गति से चलते हैं। इससे जाम लग रहा है।ओवरलोड वाहनों से सड़क खराबबांदा से फतेहपुर की ओर जाने वाली लेन ज्यादा क्षतिग्रस्त है, जबकि दूसरी ओर की लेन अपेक्षाकृत ठीक है। स्थानीय स्तर पर इसकी वजह ओवरलोड वाहनों की आवाजाही बताई जा रही है। बांदा से फतेहपुर की ओर जाने वाले भारी वाहन ओवरलोड होते हैं, जबकि फतेहपुर से बांदा की ओर आने वाले वाहन खाली रहते हैं।साढ़े चार किलोमीटर बनेगी सीसी रोडमहोखर बाईपास से गांव तक सड़क खराब है। डामरीकरण से समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो रहा था। इसलिए एनएचएआई ने करीब साढ़े चार किलोमीटर सड़क को सीसी रोड में बदलने का प्रस्ताव भेजा था। प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका है और टेंडर भी जारी हो गए हैं। जल्द टेंडर खुलने के बाद निर्माण प्रक्रिया शुरू होगी।-विमल कुमार, रेजीडेंट इंजीनियर, एनएचएआई