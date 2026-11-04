Hapur News: रोजाना देरी से हो रहा मेमू ट्रेन का संचालन, दैनिक रेल यात्री परेशान

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मेमू ट्रेन गढ़मुक्तेश्वर, सिंभावली, कुचेसर रोड, बाबूगढ़, हापुड़, कस्तला कास्माबाद और पिलखुवा रेलवे स्टेशन पर ठहरती है। रोजाना सैकड़ों दैनिक यात्री इस ट्रेन से गाजियाबाद के लिए यात्रा करते हैं। रेलवे स्टेशन पर मेमू ट्रेन को रोककर सुपरफास्ट और मालगाड़ियों को पास कराया जाता है। इसी कारण यह ट्रेन प्रतिदिन घंटों की देरी से चलती है। बुधवार को मेमू ट्रेन तीन घंटे 20 मिनट की देरी से हापुड़ पहुंची।मेमू ट्रेन के साथ ही बुधवार को अन्य कई ट्रेनें भी अपने निर्धारित समय से देरी से चलीं। बनारस से नई दिल्ली जाने वाली काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस चार घंटे विलंब से आई। नई दिल्ली से बनारस जाने वाली काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस दो घंटे 30 मिनट देरी से पहुंची। प्रयागराज संगम से सहारनपुर जंक्शन जा रही नौचंदी एक्सप्रेस दो घंटे लेट रही। डिब्रूगढ़ से लालगढ़ जाने वाली अवध असम एक्सप्रेस भी दो घंटे देरी से आई।दैनिक यात्री रिंकू तोमर और वेदप्रकाश सिंघल ने बताया कि ट्रेन के बिगड़े संचालन से यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचने में देरी हो रही है। निजी क्षेत्र की नौकरी में यात्रियों को समय पर पहुंचना आवश्यक होता है। रोजाना देरी से पहुंचने के कारण यात्रियों की नौकरी पर भी खतरा मंडरा रहा है। बापूधाम मोतिहारी से आनंद विहार टर्मिनल जा रही चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस एक घंटा लेट थी। राधिकापुर से आनंद विहार टर्मिनल को जाने वाली आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस आधा घंटा देरी से आई। यात्रियों ने ट्रेनों के संचालन में सुधार कर उन्हें राहत दिलाने की मांग की है।मुरादाबाद रेलवे मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक महेश यादव का कहना है कि त्योहारी सीजन और खराब मौसम के कारण ट्रेनों का संचालन प्रभावित हो रहा है। संचालन में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं।