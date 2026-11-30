उत्तर भारत में सर्दी के साथ घने कोहरे ने दस्तक दे दी है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में सुबह के समय दृश्यता बेहद कम रहने से रेल और सड़क यातायात प्रभावित होने की आशंका है। कोहरे के मद्देनजर रेलवे ने 78 ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है।

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मौसम विभाग के अनुसार, रविवार सुबह पंजाब के कुछ इलाकों में अत्यंत घना कोहरा रहा। अमृतसर में दृश्यता शून्य तक पहुंच गई, जबकि यूपी के आजमगढ़ में 50 मीटर और इटावा में 100 मीटर दृश्यता दर्ज की गई। दिल्ली, हरियाणा व पंजाब में एक दिसंबर तक व हिमाचल में 3 दिसंबर तक कोहरा छाने का अलर्ट है। विज्ञापन



यूपी में 30 नवंबर तक कोहरे के कारण ट्रेनों की गति घट सकती है। पूर्व मध्य रेलवे ने कोहरे के मद्देनजर एक दिसंबर से 28 फरवरी तक 20 ट्रेनों को रद्द करने तथा कई अन्य के फेरे घटाने का निर्णय किया है। वहीं, उत्तर रेलवे ने भी इस अवधि में 58 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार, रविवार सुबह पंजाब के कुछ इलाकों में अत्यंत घना कोहरा रहा। अमृतसर में दृश्यता शून्य तक पहुंच गई, जबकि यूपी के आजमगढ़ में 50 मीटर और इटावा में 100 मीटर दृश्यता दर्ज की गई। दिल्ली, हरियाणा व पंजाब में एक दिसंबर तक व हिमाचल में 3 दिसंबर तक कोहरा छाने का अलर्ट है।यूपी में 30 नवंबर तक कोहरे के कारण ट्रेनों की गति घट सकती है। पूर्व मध्य रेलवे ने कोहरे के मद्देनजर एक दिसंबर से 28 फरवरी तक 20 ट्रेनों को रद्द करने तथा कई अन्य के फेरे घटाने का निर्णय किया है। वहीं, उत्तर रेलवे ने भी इस अवधि में 58 ट्रेनों को रद्द कर दिया है।

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