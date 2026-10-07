एनसीआर में दिखे पांच तेंदुए: कार की रोशनी में सड़क पार करते नजर आए, वीडियो देखकर सहम जाएगा दिल

इसी बीच घटना से संबंधित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद ग्रामीणों में तेंदुओं को लेकर भय बढ़ गया है। ग्रामीणों का कहना है कि नहर पटरी और आसपास के खेतों में अक्सर लोगों का आवागमन रहता है। ऐसे में तेंदुओं की मौजूदगी की पुष्टि होने पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने जरूरी हैं। मामले की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।