फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hamirpur News ›   Youth dies after being shot under suspicious circumstances

Hamirpur News: संदिग्ध हालात में गोली लगने से युवक की मौत

Mon, 02 Nov 2026 11:50 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 11:50 PM IST
विज्ञापन
Youth dies after being shot under suspicious circumstances
फोटो 02 एचएएमपी 36- गौरव सिंह की फाइल फोटो। स्रोत: परिजन
कुरारा (हमीरपुर)। थानाक्षेत्र के रिठारी गांव में रविवार रात संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से युवक घायल हो गया। गंभीर अवस्था में परिजन अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
विज्ञापन

रिठारी गांव निवासी गौरव सिंह (25) पुत्र बाबूसिंह रविवार रात करीब 11 बजे संदिग्ध हालात में गोली लगने से घायल हो गए। परिजन के अनुसार गोली की आवाज सुनकर कमरे में पहुंचे, जहां गौरव खून से लथपथ तड़पते हुए मिले। परिजन उसे जिला अस्पताल ले गए जांच के बाद डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पिता बाबू सिंह ने बताया कि वह खेती करते हैं। गौरव पांच भाइयों में तीसरे नंबर का था और अभी उसका विवाह नहीं हुआ था।
विज्ञापन

बताया कि वह ड्राइवरी करता था। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य संकलित किए। कोतवाल प्रिंस दीक्षित ने बताया कि प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला लग रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर सच्चाई उजागर होगी। कहा कि मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed