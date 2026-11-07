Hamirpur News: तालाब में डूब रहे युवक को पुलिसकर्मियों ने बचाया

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युवक तालाब के गहरे पानी में डूब रहा था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कांस्टेबल जितेंद्र सिंह और लवकुश पटेल ने बिना देर किए रेस्क्यू शुरू किया। दोनों जवान तालाब में उतरकर युवक को बचाने में जुट गए। काफी प्रयास के बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया।

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कुरारा (हमीरपुर)। कस्बे के वार्ड नंबर तीन निवासी लाखन के बेटा अरविंद (35) शुक्रवार रात घरेलू विवाद के चलते तालाब में कूद गया। सूचना मिलते ही यूपी 112, कुरारा थानाध्यक्ष प्रिंस दीक्षित और कस्बा चौकी इंचार्ज शिवम दत्त पुलिस बल के साथ पहुंच गए।