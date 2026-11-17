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मुख्य अतिथि जिला मंत्री व मंडल प्रभारी इंजी. सतीदीन प्रजापति ने कहा कि कोई भी पात्र मतदान से वंचित न रहने पाए। अनुसूचित मोर्चा के क्षेत्रीय महामंत्री रामदास सुदर्शन, रामविलास श्रीवास और पूर्व मंडल अध्यक्ष कामता कुशवाहा ने कार्यकर्ताओं को अभियान की रूपरेखा समझाई।

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कुरारा (हमीरपुर)। कस्बे के ब्लॉक सभागार में मंगलवार को भाजपा कुरारा मंडल की मासिक बैठक आयोजित हुई। इस दौरान मंडल अध्यक्ष मोहन कुशवाहा ने छूटे मतदाताओं को जोड़ने के लिए कार्यकर्ताओं को सक्रिय होने कहा। साथ ही सभी को जिम्मेदारियां भी सौंपी।