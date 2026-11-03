Hamirpur News: संदिग्ध हालात में मासूम की मौत, गले पर मिले निशान

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महिला पुलिस चौकी के बगल में स्थित मकान में एक वर्षीय आराध्या का शव मिलने की सूचना उसके मामा दीपक ने पुलिस को दी। थानाध्यक्ष राहुल मिश्रा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। कमरे में बच्ची की मां पूजा बैठी मिली, जो पूछताछ के दौरान कुछ नहीं बोली।मामा दीपक ने बताया कि मजदूरी से लौटने पर शाम साढ़े सात बजे बच्ची मृत मिली। उसके गले में निशान मिले। पूजा की पांच बेटियां थीं जिनमें एक की पहले मौत हो चुकी है। पति रमेश उसे अपने साथ नहीं रखता था और छह माह पहले उसे बच्चों समेत मायके छोड़ गया था। इससे पूजा मानसिक रूप से परेशान रहती थी। उसकी शादी मध्यप्रदेश के भगारी गांव में हुई थी। थानाध्यक्ष राहुल मिश्रा ने बताया कि मामला संदिग्ध है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह स्पष्ट होगी।