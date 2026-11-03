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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hamirpur News ›   Innocent child dies under suspicious circumstances; marks found on neck

Hamirpur News: संदिग्ध हालात में मासूम की मौत, गले पर मिले निशान

Tue, 03 Nov 2026 11:46 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 11:46 PM IST
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Innocent child dies under suspicious circumstances; marks found on neck
महोबा। कस्बा चरखारी के मोहल्ला चिंतेपुरा में मंगलवार की शाम एक वर्षीय मासूम की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। बच्ची का शव घर में तख्त पर पड़ा मिला। उसके गले पर निशान मिलने से हत्या की आशंका जताई जा रही है।
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महिला पुलिस चौकी के बगल में स्थित मकान में एक वर्षीय आराध्या का शव मिलने की सूचना उसके मामा दीपक ने पुलिस को दी। थानाध्यक्ष राहुल मिश्रा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। कमरे में बच्ची की मां पूजा बैठी मिली, जो पूछताछ के दौरान कुछ नहीं बोली।
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मामा दीपक ने बताया कि मजदूरी से लौटने पर शाम साढ़े सात बजे बच्ची मृत मिली। उसके गले में निशान मिले। पूजा की पांच बेटियां थीं जिनमें एक की पहले मौत हो चुकी है। पति रमेश उसे अपने साथ नहीं रखता था और छह माह पहले उसे बच्चों समेत मायके छोड़ गया था। इससे पूजा मानसिक रूप से परेशान रहती थी। उसकी शादी मध्यप्रदेश के भगारी गांव में हुई थी। थानाध्यक्ष राहुल मिश्रा ने बताया कि मामला संदिग्ध है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह स्पष्ट होगी।
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