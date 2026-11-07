Hamirpur News: फाजिल इलेवन और रागौल राइडर्स ने दर्ज की जीत

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पहले सेमीफाइनल में छिमौली सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। बल्लेबाजी करते हुए फाजिल इलेवन की टीम 12 ओवर में 120 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। रविंद्र साहू ने सर्वाधिक 50 रन बनाए। जवाब में छिमौली सुपर किंग्स की टीम छह विकेट खोकर 108 रन ही बना सकी। इस तरह फाजिल इलेवन ने 12 रन से मुकाबला जीत लिया।शानदार बल्लेबाजी के लिए रविंद्र साहू को मैन ऑफ द मैच चुना गया। दूसरे सेमीफाइनल में रागौल राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए नौ विकेट पर 115 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजपूत ट्रेडर्स की टीम निर्धारित ओवरों में लक्ष्य से पीछे रह गई। रागौल राइडर्स ने तीन रन से रोमांचक जीत दर्ज की।दो विकेट लेने और 14 रन बनाने वाले राहुल राय को मैन ऑफ द मैच चुना गया। मैच में अंपायर की भूमिका कमरुद्दीन बेटा और समीर सभासद ने निभाई। शोएब ने कमेंट्री और समीर ने स्कोरिंग की। इस दौरान कमेटी अध्यक्ष निजामुद्दीन पावर, सगीर खान, नौशाद संजरी, बाबूजी कप्तान, लारैब भाई, अब्दुल सत्तार (गौस) आदि रहे।