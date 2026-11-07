Hamirpur News: दो दिन से लापता युवक का कुएं में मिला शव

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कस्बा थाना क्षेत्र के मसगांव निवासी प्रद्युम अहिरवार का इकलौता बेटा संजय कुमार (22) गुरुवार से लापता था। कोई सुराग न मिलने पर शुक्रवार को थाने में गुमशुदगी की सूचना दर्ज कराई गई थी। शनिवार शाम लगभग 6 बजे संजय का शव गांव के बाहर बने कुएं में देखा गया।घटना की खबर परिजनों तक पहुंचते ही घर में कोहराम मच गया। पिता प्रद्युम अहिरवार के एक पुत्र और एक पुत्री हैं। पड़ोसियों के अनुसार परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। इससे परिवार परेशान था। बताया जाता है कि संजय की बीमारी के इलाज के लिए प्रद्युम ने साहूकारों सहित समस्थिता समूह से कर्ज लिया था। परिवार मेहनत-मजदूरी करके कर्ज चुकाने के प्रयास में लगा था। वहीं थाना प्रभारी निरीक्षक कौशल सिंह ने बताया कि उक्त मामले में पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।