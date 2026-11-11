Hamirpur News: मायके जा रही महिला का जेवरों से भरा बैग वैन से गायब

कानपुर निवासी मधु ने बताया कि वह नौबस्ता से कस्बा सुमेरपुर आने के लिए वैन में सवार हुई थी। कस्बे में उतरने के बाद उसे बैग गायब मिला। बैग में 10 हजार रुपये, सोने का मंगलसूत्र, कान के टॉप्स और कपड़े रखे हुए थे। महिला का आरोप है कि वैन चालक उसे कुछ देर तक इधर-उधर घुमाता रहा। इसके बाद कस्बे के नेहा चौराहे पर उतारकर मौदहा की ओर भाग निकला। महिला को अपने मायके सिसोलर थाना क्षेत्र के गांव गऊघाट छानी जाना था। बैग गायब होने की जानकारी मिलते ही उसने पुलिस को जानकारी दी। एसआई अमोल सिंह ने बताया कि महिला की शिकायत मिली है। वैन की पहचान कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है। बैग कहां और किन परिस्थितियों में गायब हुआ, यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है।