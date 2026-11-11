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Hamirpur News: मायके जा रही महिला का जेवरों से भरा बैग वैन से गायब

Wed, 11 Nov 2026 11:28 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 11:28 PM IST
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Bag full of jewellery goes missing from van; woman was on her way to her maternal home
फोटो 11 एचएएमपी 11- नेहा चौराहा पर बैग गायब होने पर रोती महिला। राहगीर
भरुआ सुमेरपुर (हमीरपुर)। भैया दूज पर ससुराल से मायके जा रही एक महिला का जेवरों और नकदी से भरा बैग रास्ते में गायब हो गया। महिला ने वैन चालक पर बैग गायब करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायती पत्र दिया है। पुलिस वाहन की पहचान कर सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है।
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कानपुर निवासी मधु ने बताया कि वह नौबस्ता से कस्बा सुमेरपुर आने के लिए वैन में सवार हुई थी। कस्बे में उतरने के बाद उसे बैग गायब मिला। बैग में 10 हजार रुपये, सोने का मंगलसूत्र, कान के टॉप्स और कपड़े रखे हुए थे। महिला का आरोप है कि वैन चालक उसे कुछ देर तक इधर-उधर घुमाता रहा। इसके बाद कस्बे के नेहा चौराहे पर उतारकर मौदहा की ओर भाग निकला। महिला को अपने मायके सिसोलर थाना क्षेत्र के गांव गऊघाट छानी जाना था। बैग गायब होने की जानकारी मिलते ही उसने पुलिस को जानकारी दी। एसआई अमोल सिंह ने बताया कि महिला की शिकायत मिली है। वैन की पहचान कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है। बैग कहां और किन परिस्थितियों में गायब हुआ, यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है।

फोटो 11 एचएएमपी 11- नेहा चौराहा पर बैग गायब होने पर रोती महिला। राहगीर

फोटो 11 एचएएमपी 11- नेहा चौराहा पर बैग गायब होने पर रोती महिला। राहगीर

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