Gonda News: खेत में झटका मशीन के करंट से महिला की मौत

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गांव निवासी बचौना देवी राजभर (45) सोमवार रात लघुशंका के लिए घर से निकली थीं। गांव के ही एक व्यक्ति ने छुट्टा पशुओं से फसल बचाने के लिए अपने खेत के चारों ओर तारों से बैरिकेडिंग करके झटका मशीन से करंट प्रवाहित किया था। रात के अंधेरे में बचौना तार की चपेट में आ गईं और करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई।ग्रामीणों ने खेत में लगाए गए तारों में सीधे बिजली का करंट प्रवाहित किए जाने की आशंका जताई है। मृतका के ससुर रामधीरज ने पुलिस को तहरीर देकर खेत के मालिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सीओ उदित नारायण पालीवाल ने बताया कि पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जांच की जा रही है। (संवाद)