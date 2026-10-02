पीडीए की ताकत है पिछड़ा, दलित व अल्पसंख्यक : तूफानी प्रसाद

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माधोपुर। कटरा बाजार के राजगढ़ अमीनपुर में शुक्रवार को सपा की ओर से पीडीए संवाद हुआ। मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष व पीडीए प्रभारी तूफानी प्रसाद निषाद ने कहा कि पिछड़ा, दलित व अल्पसंख्यक वर्ग देश व प्रदेश की सामाजिक और राजनीतिक ताकत है। पूर्व विधायक बैजनाथ दूबे ने विपक्षी दलों की कार्यशैली पर सवाल उठाए। इस अवसर पर वकार खां, रूप नरायन प्रजापति, परमात्मा दीन साहू, नंद कुमार प्रजापति, मुजीबुल हसन सुबराती, अर्जुन बाबा, दीनानाथ यादव, कुलदीप श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। (संवाद)