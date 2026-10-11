फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   The administration has appointed nodal officers for eight blocks

Gonda News: आठ ब्लॉकों में शासन ने नामित किए नोडल अधिकारी

Sun, 11 Oct 2026 11:27 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Sun, 11 Oct 2026 11:27 PM IST
विज्ञापन
The administration has appointed nodal officers for eight blocks
गोंडा। जिले में मानव दिवस सृजन का लक्ष्य पूरा करने के लिए सोमवार को सभी 1192 ग्राम पंचायतों में विशेष रोजगार सृजन दिवस आयोजित होगा। आठ विकासखंडों में आयोजन की निगरानी के लिए शासन स्तर से नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं।
विज्ञापन

विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन-ग्रामीण (वीबी-जीरामजी) के तहत जिले में 1.01 लाख मानव दिवस सृजन का लक्ष्य निर्धारित है। शेष लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं।
विज्ञापन


शासन ने रुपईडीह और झंझरी में देवीपाटन मंडल के संयुक्त विकास आयुक्त, मनकापुर और छपिया में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक, इटियाथोक और बभनजोत में जिला विकास अधिकारी तथा परसपुर और वजीरगंज में उपायुक्त स्वतः रोजगार को नोडल अधिकारी नामित किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


नोडल अधिकारी संबंधित विकासखंडों में रहकर कार्यों की प्रगति, कार्यस्थलों पर श्रमिकों की उपलब्धता, उपस्थिति और मानव दिवस सृजन की समीक्षा करेंगे।

श्रम रोजगार उपायुक्त जेपी यादव ने बताया कि सभी ग्राम पंचायतों को श्रमिकों की मांग के अनुसार पर्याप्त काम उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। आयोजन का उद्देश्य अधिक से अधिक श्रमिकों को रोजगार देकर निर्धारित लक्ष्य हासिल करना है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed