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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   SP workers protest against Akhilesh Yadav's arrest.

Gonda News: अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के विरोध में सपाइयों का प्रदर्शन

Tue, 06 Oct 2026 11:22 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Tue, 06 Oct 2026 11:22 PM IST
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SP workers protest against Akhilesh Yadav's arrest.
गुरुनानक चौराहे व मसकनवा में धरना-प्रदर्शन करते सपाई। संवाद
मसकनवा/गोंडा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की दिल्ली में गिरफ्तारी के विरोध में मंगलवार को सपाइयों ने प्रदर्शन किया। गुरुनानक चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका और नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने अखिलेश यादव की रिहाई की मांग की।
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सपा जिलाध्यक्ष अरशद हुसैन ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग में गड़बड़ी के मामले सामने आने के बावजूद कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त पर भाजपा के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की।
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मसकनवा चौराहे पर सपा नेता संजय विद्यार्थी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग की। इस दौरान पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे, सूरज सिंह, विनोद शुक्ल, राजेश यादव, दीपू यादव, देवेंद्र सिंह, सिद्धार्थ सिंह मोनू, जावेद मंटू, लालचंद गौतम, विजय पासवान, बृजेश यादव, जकी खान, शिव संपत सिंह, वकार खान, मतीन सिद्दीकी आदि मौजूद रहे।
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गोंडा-कटरा मार्ग पर लगा जाम
कटरा बाजार। अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के विरोध में कटरा विधानसभा क्षेत्र के सपा कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को गोंडा-कटरा मार्ग पर धरना दिया। वहीद खान, पंकज गोस्वामी, लेखराज यादव, कुंदन गोस्वामी, मुबीन खान और संतकुमार यादव सहित अन्य कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए। उन्होंने चुनाव आयोग और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के कारण मुख्य मार्ग पर करीब आधे घंटे तक यातायात बाधित रहा। इस दौरान एक एंबुलेंस भी जाम में फंसी रही। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार्यकर्ताओं को समझाकर सड़क से हटाया। इसके बाद यातायात सुचारु हो सका।

गुरुनानक चौराहे व मसकनवा में धरना-प्रदर्शन करते सपाई। संवाद

गुरुनानक चौराहे व मसकनवा में धरना-प्रदर्शन करते सपाई। संवाद

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