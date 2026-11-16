Gonda News: राजकीय स्कूलों को झटका, 153 केंद्रों पर होगी बोर्ड परीक्षा

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जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. रामचंद्र ने बताया कि शुरुआत में माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से जिले के लिए 125 परीक्षा केंद्र प्रस्तावित किए गए थे। इनमें पांच राजकीय, 39 सहायता प्राप्त और 81 वित्तविहीन विद्यालय शामिल थे। अनंतिम सूची जारी होने के बाद केंद्र निर्धारण को लेकर 81 दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई थीं।इनमें सबसे अधिक आपत्तियां नए परीक्षा केंद्र बनाने और पुराने विद्यालयों को सूची में शामिल करने को लेकर थीं। जनपदीय समिति ने आपत्तियों का निस्तारण कर प्रस्ताव परिषद को भेजा था। इसके बाद परिषद ने अंतिम सूची जारी कर दी। अंतिम सूची में दो राजकीय, 40 सहायता प्राप्त और 111 वित्तविहीन विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। सहायता प्राप्त विद्यालयों में जनता इंटर कॉलेज कौड़िया को भी जगह मिली है।सिसई टिकरिया, मछलीगांव और सोनौली मोहम्मदपुर स्थित राजकीय हाईस्कूलों को सूची से बाहर कर दिया गया है। इस बार बोर्ड परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2026 में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के कुल 95,993 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। इस बार यह संख्या बढ़कर 96,180 हो गई है। यानी पिछले साल के मुकाबले 187 परीक्षार्थी अधिक हैं। इनमें हाईस्कूल के 52,647 और इंटरमीडिएट के 43,533 परीक्षार्थी शामिल हैं। पिछले वर्ष हाईस्कूल में 50,375 और इंटरमीडिएट में 45,618 परीक्षार्थी पंजीकृत थे।एक नजर में परीक्षा के आंकड़ेकुल परीक्षा केंद्र : 153राजकीय विद्यालय : 2सहायता प्राप्त विद्यालय : 40वित्तविहीन विद्यालय : 111कुल परीक्षार्थी : 96,180हाईस्कूल परीक्षार्थी : 52,647इंटरमीडिएट परीक्षार्थी : 43,533वर्ष 2026 में परीक्षा केंद्र : 151वर्ष 2026 में परीक्षार्थी : 95,993