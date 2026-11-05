Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   Saryu Ghat illuminated by the shimmering light of lamps

Gonda News: दीपों की झिलमिल रोशनी से जगमगाया सरयू घाट

Thu, 05 Nov 2026 11:22 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Thu, 05 Nov 2026 11:22 PM IST
विज्ञापन
Saryu Ghat illuminated by the shimmering light of lamps
करनैलगंज में सरयू नदी के तट पर आरती में शामिल लोग। स्रोत: वीडियोग्रैब
करनैलगंज। गंगा उत्सव के अवसर पर बुधवार देर शाम सरयू-कटरा घाट पर भव्य आरती, भजन संध्या और दीपोत्सव का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन के निर्देश पर जिला गंगा समिति के तत्वावधान में वन विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में श्रद्धा और भक्ति का संगम दिखा। दीपों की रोशनी से सरयू तट जगमगा उठा।
विज्ञापन

वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मां सरयू की आरती की गई। इसके बाद भजन संध्या हुई। दीपदान कर लोगों ने सुख-समृद्धि और लोक कल्याण की कामना की। आयोजन के माध्यम से नदियों की स्वच्छता, जल संरक्षण और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष अकबाल बहादुर तिवारी, विष्णु प्रताप नारायण सिंह, विधायक प्रतिनिधि सूरज सिंह, गुड्डू सिंह, पिंकू सिंह, देवेंद्र दीक्षित आदि शामिल हुए। (संवाद)

करनैलगंज में सरयू नदी के तट पर आरती में शामिल लोग। स्रोत: वीडियोग्रैब

करनैलगंज में सरयू नदी के तट पर आरती में शामिल लोग। स्रोत: वीडियोग्रैब

करनैलगंज में सरयू नदी के तट पर आरती में शामिल लोग। स्रोत: वीडियोग्रैब

करनैलगंज में सरयू नदी के तट पर आरती में शामिल लोग। स्रोत: वीडियोग्रैब

करनैलगंज में सरयू नदी के तट पर आरती में शामिल लोग। स्रोत: वीडियोग्रैब

करनैलगंज में सरयू नदी के तट पर आरती में शामिल लोग। स्रोत: वीडियोग्रैब

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed