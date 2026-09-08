Gonda News: पर्वों से पहले दुरुस्त होगी बिजली व्यवस्था
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Tue, 08 Sep 2026 11:06 PM IST
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गोंडा। नवरात्रि, दशहरा और दीपावली को देखते हुए बिजली विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से 15 सितंबर से 14 अक्तूबर तक अनुरक्षण माह मनाया जाएगा। इस दौरान बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए व्यापक स्तर पर मरम्मत और रखरखाव के काम कराए जाएंगे। मुख्य अभियंता यदुनाथ यथार्थ ने विद्युत वितरण मंडल के सभी अधिशासी अभियंताओं, उपखंड अधिकारियों और अवर अभियंताओं को अनुरक्षण माह के लक्ष्य दोबारा जांचने के निर्देश दिए हैं। लक्ष्यों का सत्यापन कर भौतिक कार्यों का सही विवरण सुनिश्चित करने को कहा गया है। इस दौरान 33/11 केवी उपकेंद्रों के रखरखाव के साथ ट्रांसफार्मरों के ऑयल टेस्टिंग और टॉपअप, जर्जर तार व पोल बदलने, पेड़ों की छंटाई, एबी स्विचों की मरम्मत और ढीले कंडक्टरों को कसने जैसे काम किए जाएंगे। (संवाद)
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