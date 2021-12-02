Gonda News: जन्माष्टमी पर 20 उपकेंद्रों से तीन घंटे गुल रही बिजली

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देवीपाटन जोन के मुख्य अभियंता यदुनाथ यथार्थ ने जन्माष्टमी पर निर्बाध आपूर्ति के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में घंटों बिजली कटौती से उपभोक्ताओं को परेशानी उठानी पड़ी। अधीक्षण अभियंता सुशील कुमार यादव ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में आपात कटौती नहीं हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में फ्रीक्वेंसी कम होने और बिजली उत्पादन प्रभावित होने से करीब 20 उपकेंद्रों की आपूर्ति बाधित हुई। अधिक मांग के चलते व्यवस्था संभालने के लिए एहतियातन कटौती करनी पड़ी। मुख्य अभियंता यदुनाथ यथार्थ ने बताया कि बारिश से कोयला गीला होने के कारण बिजली उत्पादन प्रभावित हुआ। स्थानीय फाॅल्ट की वजह से आपूर्ति बाधित होने से उन्होंने इन्कार किया। अब स्थिति सामान्य है।भवाजीतपुर। केवरी समय माता मंदिर में जन्माष्टमी कार्यक्रम के दौरान बिजली गिरने से मंदिर की छत, गुंबद, प्लास्टर और कलश क्षतिग्रस्त हो गए। मंदिर में मौजूद करीब दो दर्जन लोग बच गए। आसपास के सात घरों में एसी, पंखे, इन्वर्टर, चार्जर और वायरिंग जल गई।खरगूपुर/विश्नोहरपुर। विद्युत लाइनों के पास पेड़ों और झाड़ियों की कटाई-छंटाई के चलते रविवार को नगर और ग्रामीण फीडरों की बिजली सुबह 11 से दोपहर तीन बजे तक बंद रहेगी। अवर अभियंता उत्तम कुमार ने बताया कि कार्य पूरा होते ही आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। वहीं, नवाबगंज के कोल्ड स्टोर चौराहे से थाना चौराहे के बीच पोल शिफ्टिंग के चलते शनिवार को करीब चार घंटे बिजली आपूर्ति बंद रही। पूर्व सूचना न मिलने से लोगों को परेशानी हुई। एसडीओ प्रवीण प्रताप सिंह ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण के चलते 11 हजार वोल्ट लाइन के पोल शिफ्ट किए जा रहे हैं।