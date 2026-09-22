Gonda News: विधान परिषद चुनाव की आचार संहिता लागू

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निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 29 सितंबर को अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन शुरू होगा। नामांकन की अंतिम तिथि छह अक्तूबर, नामांकन पत्रों की जांच सात अक्तूबर और नाम वापसी नौ अक्तूबर तक होगी। मतदान 23 अक्तूबर को सुबह आठ से शाम चार बजे तक कराया जाएगा। मतगणना 27 अक्तूबर को होगी। 31 अक्तूबर तक निर्वाचन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। विज्ञापन

गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में गोंडा भी शामिल है। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका निरंजन की ओर से चुनाव संबंधी निर्देश संबंधित अधिकारियों, उपजिलाधिकारियों, खंड विकास अधिकारियों, विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भेजे गए हैं। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 29 सितंबर को अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन शुरू होगा। नामांकन की अंतिम तिथि छह अक्तूबर, नामांकन पत्रों की जांच सात अक्तूबर और नाम वापसी नौ अक्तूबर तक होगी। मतदान 23 अक्तूबर को सुबह आठ से शाम चार बजे तक कराया जाएगा। मतगणना 27 अक्तूबर को होगी। 31 अक्तूबर तक निर्वाचन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में गोंडा भी शामिल है। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका निरंजन की ओर से चुनाव संबंधी निर्देश संबंधित अधिकारियों, उपजिलाधिकारियों, खंड विकास अधिकारियों, विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भेजे गए हैं।

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गोंडा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की 11 सीटों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही गोंडा समेत संबंधित जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य ध्रुव कुमार त्रिपाठी का कार्यकाल छह दिसंबर को समाप्त हो रहा है।