गोंडा: मस्जिद के माइक में उतरा करंट, अजान करने गए मौलाना की मौत

करनैलगंज के कटरा शहबाजपुर गांव में रविवार सुबह फज्र की नमाज के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। मस्जिद में अजान करने गए मौलाना शाकिर अली (38) की माइक में उतरे करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया, जबकि गांव में शोक की लहर दौड़ गई।

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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सुबह करीब पांच बजे शाकिर अली मस्जिद में नमाज के लिए अजान करने पहुंचे थे। इसी दौरान माइक छूते ही वह करंट की चपेट में आ गए। करंट लगने से वह अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े। मस्जिद में मौजूद लोगों ने तत्काल बिजली आपूर्ति बंद कराई और परिजनों को सूचना दी।आनन-फानन में उन्हें सीएचसी करनैलगंज ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मस्जिद की विद्युत वायरिंग जर्जर थी। बारिश के कारण माइक में करंट उतरने की आशंका जताई जा रही है।प्रभारी निरीक्षक अभय सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। सीओ आनंद कुमार राय ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है।