Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   Employment fair today for recruitment on 1000 posts

Gonda News: 1000 पदों पर भर्ती के लिए रोजगार मेला आज

Mon, 16 Nov 2026 10:59 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Mon, 16 Nov 2026 10:59 PM IST
विज्ञापन
Employment fair today for recruitment on 1000 posts
गोंडा। लाल बहादुर शास्त्री स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मंगलवार को सुबह 10 बजे से रोजगार मेला लगेगा। क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय की ओर से आयोजित मेले में 25 से अधिक कंपनियां 1000 से अधिक पदों पर भर्ती करेंगी। साक्षात्कार में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य अतिथि विधायक प्रतीक भूषण सिंह ऑफर लेटर देंगे।
विज्ञापन



मेले में 18 से 40 वर्ष तक के हाईस्कूल, इंटर, आईटीआई, पॉलीटेक्निक, स्नातक और परास्नातक अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। पंजीकरण और प्रतिभाग पूरी तरह निशुल्क है। इसके अलावा सरकारी बैंक, उद्योग, खादी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग के स्टाल लगेंगे, जहां युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण और सब्सिडी की योजनाओं की जानकारी मिलेगी।
विज्ञापन



सहायक निदेशक सेवायोजन राजीव कुमार सिंह और जिला सेवायोजन अधिकारी प्रिया गौतम ने युवाओं से मेले में शामिल होने की अपील की है। अभ्यर्थी rojgaarsangam.up.gov.in पर पंजीकरण करा सकते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed