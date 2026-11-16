Gonda News: 1000 पदों पर भर्ती के लिए रोजगार मेला आज

विज्ञापन







मेले में 18 से 40 वर्ष तक के हाईस्कूल, इंटर, आईटीआई, पॉलीटेक्निक, स्नातक और परास्नातक अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। पंजीकरण और प्रतिभाग पूरी तरह निशुल्क है। इसके अलावा सरकारी बैंक, उद्योग, खादी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग के स्टाल लगेंगे, जहां युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण और सब्सिडी की योजनाओं की जानकारी मिलेगी। विज्ञापन





सहायक निदेशक सेवायोजन राजीव कुमार सिंह और जिला सेवायोजन अधिकारी प्रिया गौतम ने युवाओं से मेले में शामिल होने की अपील की है। अभ्यर्थी rojgaarsangam.up.gov.in पर पंजीकरण करा सकते हैं। मेले में 18 से 40 वर्ष तक के हाईस्कूल, इंटर, आईटीआई, पॉलीटेक्निक, स्नातक और परास्नातक अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। पंजीकरण और प्रतिभाग पूरी तरह निशुल्क है। इसके अलावा सरकारी बैंक, उद्योग, खादी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग के स्टाल लगेंगे, जहां युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण और सब्सिडी की योजनाओं की जानकारी मिलेगी।सहायक निदेशक सेवायोजन राजीव कुमार सिंह और जिला सेवायोजन अधिकारी प्रिया गौतम ने युवाओं से मेले में शामिल होने की अपील की है। अभ्यर्थी rojgaarsangam.up.gov.in पर पंजीकरण करा सकते हैं।

विज्ञापन

विज्ञापन

गोंडा। लाल बहादुर शास्त्री स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मंगलवार को सुबह 10 बजे से रोजगार मेला लगेगा। क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय की ओर से आयोजित मेले में 25 से अधिक कंपनियां 1000 से अधिक पदों पर भर्ती करेंगी। साक्षात्कार में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य अतिथि विधायक प्रतीक भूषण सिंह ऑफर लेटर देंगे।