Gonda News: गोंडा की डॉ. आर्या बनीं मिस मेडगाला 2026 की विजेता

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गोंडा। जिले की बेटी डॉ. आर्या सिंह ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर गोंडा का नाम रोशन किया है। मुंबई के वेस्टिन गार्डन में पांच अक्तूबर को आयोजित ‘मिस मेडगाला 2026’ प्रतियोगिता में उन्होंने विजेता का खिताब अपने नाम किया। प्रतियोगिता में देशभर से 800 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। इनमें से चयनित 20 प्रतिभागियों के बीच हुए फाइनल मुकाबले में डॉ. आर्या ने जीत हासिल की। खास बात ये है कि इस प्रतियोगिता में केवल बाहरी सुंदरता ही नहीं देखी जाती बल्कि डॉक्टर या मेडिकल प्रोफेशनल के तौर पर उनका आत्मविश्वास, सामाजिक सरोकार आदि भी देखा जाता है। रगड़गंज निवासी डॉ. भूपेंद्र प्रताप सिंह और डॉ. एकता सिंह की पुत्री डॉ. आर्या की उपलब्धि को जिले के लिए गौरवपूर्ण माना जा रहा है। (संवाद)