Gonda News: बनने से पहले ही रिंग रोड की जद में सीएम का मॉडल स्कूल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

इससे स्कूल के खेल मैदान और प्रस्तावित आधुनिक सुविधाओं के प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। गांव के करीब 20 घर भी एलाइनमेंट की जद में आने की बात सामने आई है।विभागीय अधिकारियों के अनुसार, करीब 27 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय का करीब 25 प्रतिशत निर्माण पूरा हो चुका है। स्कूल के नाम करीब 42,000 वर्गमीटर भूमि दर्ज है। यहां प्री प्राइमरी से इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई के साथ ही खेलकूद और आधुनिक सुविधाएं विकसित की जानी हैं। ऐसे में ग्राम प्रशासक दिनेश कुमार शुक्ल ने बीएसए कार्यालय में आपत्ति दर्ज कराकर हस्तक्षेप की मांग की है।ग्राम प्रशासक का आरोप है कि पीडब्ल्यूडी के एनएच विंग ने पहले कराए गए सर्वे से अलग स्थान पर चिह्नांकन किया है। ग्रामीणों को इसकी जानकारी भी नहीं दी गई। उन्होंने पूर्व सर्वे के आधार पर ही भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई कराने की मांग की है। उनका कहना है कि विद्यालय के लिए दर्ज भूमि का हिस्सा रिंग रोड में आने से प्रस्तावित सुविधाओं की योजना प्रभावित हो सकती है।