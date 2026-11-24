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उप श्रमायुक्त सिद्धार्थ मोदियानी ने बताया कि गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती के पात्र बच्चों को प्रवेश मिलेगा। इसमें पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों के साथ कोविड में निराश्रित हुए और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के पात्र बच्चे भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र श्रम विभाग, जिला प्रोबेशन अधिकारी, बीएसए और डीआईओएस कार्यालय से निशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं। बोर्ड की वेबसाइट upbocw.in पर भी आवेदन की सुविधा है। विद्यार्थियों को विद्यालय में निशुल्क शिक्षा, भोजन और आवास की सुविधा मिलेगी। (संवाद)

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गोंडा। मनकापुर के सिसवा स्थित अटल आवासीय विद्यालय में सत्र 2027-28 के लिए कक्षा छह और नौ में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। कक्षा छह में 140 और नौ में 10 सीटों पर प्रवेश होगा। इच्छुक अभ्यर्थी पांच जनवरी 2027 की शाम पांच बजे तक आवेदन कर सकते हैं।