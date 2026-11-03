Gonda News: मजदूरों से 20 हजार रुपये व मोबाइल छीनने का आरोप

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परसपुर। आंटा निवासी टेंट कारोबारी अमित कुमार दूबे ने 20 हजार रुपये व मोबाइल छीनने का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है। इसमें बताया कि गांव के पास ही उनकी टेंट की दुकान है। सोमवार देर शाम उनके तीन मजदूर ग्राम कुड़ियांव स्थित चारागाह में वाहन पर टेंट का सामान लाद रहे थे। इन मजदूरों में दो सीतापुर जनपद के और एक करनैलगंज के लालेमऊ गांव का निवासी है। आरोप है कि इसी दौरान दो बाइकों आए छह लोगों ने गाली गलौज करते हुए मजदूरों की पिटाई कर दी। हमलावरों ने मजदूरों का मोबाइल फोन और 20 हजार रुपये छीन लिए। इसके बाद जान से मारने की धमकी देते भाग गए। थानाध्यक्ष कृष्ण गोपाल राय ने बताया कि तहरीर मिली है। मामले की जांच की जा रही है। (संवाद)