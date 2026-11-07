Gonda News: कोटे की चार दुकानों में 196 क्विंटल खाद्यान्न कम मिला, निलंबित

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खाद्य एवं रसद विभाग के आयुक्त के निर्देश पर 28 अक्तूबर को जांच की गई। आपूर्ति निरीक्षक रणधीर यादव की टीम ने दसियापुर की कोटेदार रंजना पांडेय की दुकान का निरीक्षण किया। मौके पर उनके पति दीपक पांडेय मिले लेकिन स्टॉक रजिस्टर समेत जरूरी अभिलेख नहीं दिखा सके। भौतिक सत्यापन और ऑनलाइन रिकॉर्ड के मिलान में दसियापुर में 36 क्विंटल और संबद्ध नरायनपुर बली की दुकान में 3.77 क्विंटल खाद्यान्न कम मिला।इसी दिन क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी सुयश कृष्ण ने बभनी कानूनगो के कोटेदार अभय प्रकाश की दुकान की जांच की। इससे संबद्ध बूढ़ा देवर की दुकान समेत दोनों पर 157.03 क्विंटल खाद्यान्न कम मिला। इसमें 80.14 क्विंटल गेहूं और 76.89 क्विंटल चावल शामिल है।दोनों मामलों में स्टॉक और रेट बोर्ड भी नहीं मिले। सीओ सिटी योगेंद्र सिंह ने बताया कि दोनों मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जांच उपनिरीक्षक भानु प्रताप मौर्य और संदीप कुमार कर रहे हैं।