Ghazipur News: सेना में भर्ती की दौड़ लगाते समय मैदान में गिरे युवक की नासिक में मौत

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इटवा गांव निवासी रामाश्रय यादव ने बताया कि उनका पोता अभिषेक यादव अपने बड़े बहनोई प्रमोद यादव के साथ आर्मी में सिपाही के पद पर भर्ती होने के लिए महाराष्ट्र के नासिक गया था। भर्ती प्रक्रिया के तहत वह दौड़ लगा रहा था। इसी दौरान तीसरे चक्र में दौड़ते समय वह अचानक मैदान में गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना उसके बहनोई ने फोन के माध्यम से परिजनों को दी।अभिषेक अपने परिवार में तीन बहनों के बीच इकलौता भाई था। उसकी बड़ी और छोटी, दोनों बहनों की शादी हो चुकी है, जबकि अभिषेक की अभी शादी नहीं हुई थी। परिवार को उससे काफी उम्मीदें थीं। उसकी असमय मौत से परिवार के सपने बिखर गए। बताया कि अभिषेक के पिता कैलाश यादव दूध का कारोबार करते हैं। ग्राम प्रशासक ओमप्रकाश सिंह ने बताया कि युवक की मौत की जानकारी मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई है।पोते को वर्दी में देखने का सपना रह गया अधूराइटवा गांव निवासी अभिषेक यादव के निधन से सबसे दुखद स्थिति उनके 80 वर्षीय दादा रामाश्रय यादव की है, जिनकी आंखों में पोते को सेना की वर्दी में देखने का सपना था। रामाश्रय यादव की इच्छा थी कि उनका पोता सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करे। लेकिन भर्ती की दौड़ के दौरान ही उसकी मौत हो गई और दादा का सपना अधूरा रह गया।