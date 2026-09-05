Ghazipur News: दादा के अंतिम संस्कार में आया युवक गंगा में डूबा, तलाश जारी
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 11:50 PM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 11:50 PM IST
विज्ञापन
जमानिया। कोतवाली क्षेत्र के बडेसर गंगा घाट पर गंगा स्नान के दौरान शनिवार को बिहार के रामगढ़ निवासी गणेश प्रसाद (20) गहरे पानी में जाने से डूब गए। वह दादा के अंतिम संस्कार में शामिल होने आए थे। पुलिस स्थानीय गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश में जुटी रही, लेकिन सफलता नहीं मिली है।
प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र सिंह ने बताया कि गणेश प्रसाद अपने परिजनों के साथ दादा रामकिशुन के अंतिम संस्कार के लिए बड़ेसर गंगा घाट आया था। दाह संस्कार संपन्न होने के बाद सभी लोग गंगा नदी में स्नान कर रहे थे। स्नान करते समय गणेश प्रसाद गहरे पानी की ओर चला गया और तेज बहाव की चपेट में आकर डूबने लगा। घाट पर स्नान कर रहे लोगों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन वह गहरे पानी में ओझल हो गया। पुलिस टीम स्थानीय गोताखोरों की मदद से जुटी रही, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी है। प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र सिंह ने बताया कि स्नान करने के दौरान युवक गंगा में डूब गया है। स्थानीय गोताखोरों की मदद से तलाश जारी है।
विज्ञापन
प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र सिंह ने बताया कि गणेश प्रसाद अपने परिजनों के साथ दादा रामकिशुन के अंतिम संस्कार के लिए बड़ेसर गंगा घाट आया था। दाह संस्कार संपन्न होने के बाद सभी लोग गंगा नदी में स्नान कर रहे थे। स्नान करते समय गणेश प्रसाद गहरे पानी की ओर चला गया और तेज बहाव की चपेट में आकर डूबने लगा। घाट पर स्नान कर रहे लोगों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन वह गहरे पानी में ओझल हो गया। पुलिस टीम स्थानीय गोताखोरों की मदद से जुटी रही, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी है। प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र सिंह ने बताया कि स्नान करने के दौरान युवक गंगा में डूब गया है। स्थानीय गोताखोरों की मदद से तलाश जारी है।
विज्ञापन