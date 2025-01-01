Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   Women performed a collective ritual for the long life of their brothers

Ghazipur News: महिलाओं ने भाइयों की लंबी उम्र के लिए किया सामूहिक पूजन

Wed, 11 Nov 2026 01:09 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:09 AM IST
विज्ञापन
Women performed a collective ritual for the long life of their brothers
करहिया गांव में गोवर्धन पूजा करतीं महिलाएं। संवाद - फोटो : Samvad
गाजीपुर। शहर सहित जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में गोवर्धन पूजा एवं अन्नकूट का त्योहार मंगलवार को परंपरागत तरीके से मनाया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने विशेष रूप से पूजा-अर्चना की और अपने भाइयों की दीर्घायु की कामना की। घरों की साफ-सफाई के बाद महिलाओं ने गाय के गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाकर पारंपरिक विधि से पूजा की।
विज्ञापन

परंपरा के अनुसार, महिलाओं ने गोवर्धन की मूसल से कुटाई की। इस रस्म के पीछे यह मान्यता है कि महिलाएं पहले अपने भाइयों को कोसा करती हैं और उसके बाद उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। कई घरों में कैलेंडर का उपयोग करके भी पूजा की गई। पूजा में शामिल महिलाओं ने गोधन की कथा सुनी। कथा सुनने के बाद, महिलाओं ने मूसल से गोधन की कुटाई की। इस पूजा का महत्व धन, धान्य, संतान और गोरस (दूध-दही आदि) की वृद्धि से जुड़ा है। ऐसी मान्यता है कि गोवर्धन पूजा करने से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है।
विज्ञापन

शहर के बंशीबाजार, लंका, सिंचाई विभाग चौराहा, गोराबाजार, पीरनगर, शास्त्री नगर, नवापुरा, नवकापुरा, स्टेशन रोड, बड़ीबाग, नवाबगंज, उर्दू बाजार, चुंगी, रुईमंडी, नवाब साहब का फाटक, टेढ़ी बाजार, रजदेपुर जैसे विभिन्न इलाकों में महिलाओं ने सामूहिक रूप से गोवर्धन पूजा का आयोजन किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed