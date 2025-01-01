Ghazipur News: महिलाओं ने भाइयों की लंबी उम्र के लिए किया सामूहिक पूजन

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परंपरा के अनुसार, महिलाओं ने गोवर्धन की मूसल से कुटाई की। इस रस्म के पीछे यह मान्यता है कि महिलाएं पहले अपने भाइयों को कोसा करती हैं और उसके बाद उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। कई घरों में कैलेंडर का उपयोग करके भी पूजा की गई। पूजा में शामिल महिलाओं ने गोधन की कथा सुनी। कथा सुनने के बाद, महिलाओं ने मूसल से गोधन की कुटाई की। इस पूजा का महत्व धन, धान्य, संतान और गोरस (दूध-दही आदि) की वृद्धि से जुड़ा है। ऐसी मान्यता है कि गोवर्धन पूजा करने से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है।शहर के बंशीबाजार, लंका, सिंचाई विभाग चौराहा, गोराबाजार, पीरनगर, शास्त्री नगर, नवापुरा, नवकापुरा, स्टेशन रोड, बड़ीबाग, नवाबगंज, उर्दू बाजार, चुंगी, रुईमंडी, नवाब साहब का फाटक, टेढ़ी बाजार, रजदेपुर जैसे विभिन्न इलाकों में महिलाओं ने सामूहिक रूप से गोवर्धन पूजा का आयोजन किया।