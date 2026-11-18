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अपर पुलिस अधीक्षक अतुल कुमार सोनकर ने बताया कि पुलिस को भदौरा, दिलदारनगर, शादियाबाद और बहरियाबाद थाना क्षेत्रों में हुई टप्पेबाजी की घटनाओं में शामिल गिरोह के सदस्यों की तलाश थी। सोमवार की रात सेवराई चौकी प्रभारी शिवप्रसाद पांडेय पुलिस टीम के साथ गश्त कर रहे थे। इसी दौरान दिलदारनगर पुलिस टीम से मुलाकात हुई और घटनाओं के संबंध में बातचीत चल रही थी। तभी मुखबिर से सूचना मिली कि फरीदपुर पुलिया के पास कुछ लोग चोरी और ठगी से मिले सामान के बंटवारे और बिक्री की बातचीत कर रहे हैं।एएसपी ग्रामीण ने बताया कि इस पर दोनों थानों की पुलिस टीम ने घेराबंदी कर मौके से नौ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और दो बाल अपचारियों को अभिरक्षा में ले लिया। तलाशी के दौरान विकेश उर्फ छांगुर डोम के पास से 315 बोर का तमंचा और एक कारतूस मिला। वहीं, सुनार रितिक वर्मा के कब्जे से दो जोड़ी सोने के कान के झाले, दो जोड़ी कर्णफूल और दो लॉकेट मिले।पुलिस के अनुसार, इनमें कई आरोपियों के खिलाफ गाजीपुर और चंदौली के विभिन्न थानों में चोरी, ठगी, माल बरामदगी, एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।