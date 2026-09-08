Ghazipur News: जेन जी कनेक्ट यात्रा में 1 अक्तूबर को लखनऊ पहुंचने का किया आग्रह

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जस्टिस मोर्चा के जेन जी कनेक्ट यात्रा के सदस्य प्रियेश पांडेय ने बताया कि जेन जी कनेक्ट यात्रा अपने 19वें दिन मऊ जनपद के चिरैयाकोट से शुरू होकर दुल्लहपुर पहुंची थी।रात्रि विश्राम के बाद सोमवार को यात्रा के 20वें दिन दुल्लहपुर क्षेत्र के स्कूलों और कॉलेजों के छात्र-छात्राओं से संवाद कर शिक्षा, रोजगार और प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। सभाओं में बढ़ती बेरोजगारी, सरकारी भर्तियों में देरी, शिक्षा व्यवस्था की बदहाली और युवाओं के भविष्य से जुड़े सवालों को प्रमुखता से उठाया गया।हंसराजपुर बाजार में यात्रा के पहुंचने के बाद भी नुक्कड़ सभा कर युवाओं और स्थानीय लोगों से संवाद किया गया। इन सभाओं में यात्रा के उद्देश्यों और मांगों से संबंधित पर्चा बांटकर युवाओं को अपने अधिकारों और भविष्य को लेकर आवाज उठाने और सदस्यों ने दो अक्तूबर लखनऊ में होने वाले आंदोलन में शामिल होने की आग्रह करना है।इस मौके पर नीरज राजा, सूफी सलीम, विवेक मिश्रा, जय मौर्या, राजू कुमार, शशिभूषण समद, अवनीश चौरसिया आदि मौजूद रहे।