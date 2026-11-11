Ghazipur News: बालू लदे ट्रकों से एनएच-31 पर लगा जाम

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हालांकि, सूचना पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने यातायात की व्यवस्था संभाली। इसके बाद भी करीब आठ घंटे से ज्यादा समय तक जाम लगा रहा। भांवरकोल गांव के पूर्व प्रधान रामसिंघासन यादव और बढ़नपुरा गांव निवासी रोहन शर्मा ने बताया कि, गाजीपुर-भरौली राष्ट्रीय राजमार्ग-31 पर इन दिनों बिहार राज्य से बालू लादकर बड़ी संख्या में भारी वाहन का आवागमन लगा हुआ है।बुधवार की सुबह करीब नौ बजे से बढ़नपुरा गांव के पास पुलिया संकरी होने की वजह राष्ट्रीय राजमार्ग-31 पर जाम लगना शुरू हो गया। सात किलोमीटर की दूरी को तय करने में लोगों को दो से ढाई घंटे का समय लग रहा था। इसकी जानकारी मिलते पुलिसकर्मियों ने बढ़नपुरा पुलिया से एक-एक कर वाहनों को निकालकर जाम खत्म कराने की कोशिश की। पर देर शाम करीब साढ़े पांच बजे तक वाहनों का जाम लगा रहा। बढ़नपुरा गांव के ही रहने वाले सत्या कुशवाहा, योगेश शर्मा बढ़नपुरा, विभू पांडेय ने बताया कि, राष्ट्रीय राजमार्ग-31 पर अक्सर लग रहे जाम की वजह से लोगों का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है।वहीं, बढ़नपुरा पुलिया के पास गहरे गड्ढा होने के साथ ही पाताल गंगा, जसदेवपुर मोड़, भांवरकोल और मच्छटी चट्टी दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण भी जाम की समस्या के मुख्य कारण हैं।थाना प्रभारी निरीक्षक राजीव पांडे ने बताया कि जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए पुलिसबल की तैनाती कर जाम को खत्म कराने का प्रयास किया जा रहा है।