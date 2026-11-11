Ghazipur News: विपरीत दिशा से आ रही पिकअप की टक्कर से बाइक सवार की मौत

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डाही गांव निवासी वीर प्रताप सिंह ने बताया कि नोनहरा थाना क्षेत्र के कयामपुर छावनी गांव निवासी अनुज सिंह (25) मंगलवार देर रात बाइक से कासिमाबाद जा रहे थे। डाही पुलिया के पास विपरीत दिशा से आ रही पिकअप ने उनकी बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि अनुज गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और उन्हें लेकर मऊ के निजी अस्पताल के लिए रवाना हुए, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया।डाही गांव निवासी वीर प्रताप सिंह ने बताया कि अनुज दो भाइयों में छोटे थे। उनकी मौत की खबर मिलते ही मां शैल सिंह समेत अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। घर में मातम पसरा हुआ है। उधर, कासिमाबाद कोतवाली प्रभारी राजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है। तहरीर मिलने पर पोस्टमार्टम सहित नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।