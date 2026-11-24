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शहर के कलेक्टर घाट और चोचकपुर स्थित मौनी बाबा धाम पर सबसे अधिक 11-11 हजार दीप जलाए जाएंगे। वहीं, सैदपुर के दो प्रमुख घाटों पर भी 6,101 दीपों से गंगा तट रोशन होंगे। सोमवार की शाम तक विभिन्न समितियों की ओर से आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया।शहर के गंगा घाटों की सफाई और धुलाई का कार्य समितियों एवं सामाजिक संगठनों की ओर से पूरा करा लिया गया है। घाटों का रंग-रोगन कर आकर्षक तरीके से सजाया गया है। हर समिति अपने घाट को बेहतर ढंग से सजाने की तैयारी में जुटी है। वर्ष-दर-वर्ष जिले में देव दीपावली का आयोजन और लोकप्रिय होता जा रहा है।शहर के विभिन्न गंगा घाटों पर देव दीपावली मनाई जाती है, लेकिन कलेक्टर घाट का आयोजन पूरे जनपद में विशेष पहचान रखता है। यहां दीपोत्सव के दौरान आस्था का सैलाब उमड़ता है और घाट पर मेले जैसा नजारा दिखता है।शहर के कोने-कोने के साथ ही आसपास के गांवों से भी लोग दीपों की अद्भुत छटा देखने पहुंचते हैं। काशी की तर्ज पर यहां गंगा आरती के साथ दीपदान किया जाता है। रंगोली प्रतियोगिता भी आयोजन का प्रमुख आकर्षण रहती है। प्रतिभागी एक से बढ़कर एक रंगोली बनाते हैं। उत्कृष्ट रंगोली बनाने वालों को सम्मानित किया जाता है।उधर, मांग गंगा उत्तर वाहिनी सेवा समिति जमानियां के तत्वावधान में मंगलवार को शाम 7 बजे यमदग्नि-परशुराम गंगा घाट उर्फ बलुआ घाट पर देव दीपावली मनाई जाएगी। समिति के महामंत्री प्रभाकर सिंह ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी देव दीपावली मनाई जाएगी। इसके साथ ही प्रतिभागियों की रचनात्मकता को मंच देने के लिए रंगोली प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी।नव युवा संस्कार भारती के अध्यक्ष शशिकांत साहनी ने बताया कि कलेक्टर घाट पर 11 हजार दीपों का दीपदान होगा। इस दौरान रंगोली प्रतियोगिता और गंगा आरती का भी आयोजन किया जाएगा। देव दीपावली की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।