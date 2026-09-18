Ghazipur News: डीएम ने एआरटीओ में आवेदकों से पूछा-अतिरिक्त शुल्क तो नहीं लिया जा रहा, एक संदिग्ध से पूछताछ कर भेजा थाने

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डीएम ने आईजीआरएस की निस्तारित शिकायतों की भी जांच की। शिकायतकर्ता आलोक कुमार से फोन पर बात कर स्वयं निस्तारण का फीडबैक लिया। शिकायतकर्ता ने समय से संतोषजनक निस्तारण होने की जानकारी दी। डीएम ने शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण करने तथा बाद में शिकायतकर्ता से फीडबैक लेने को कहा। डीएम ने लेखाकार, डीबीए, पंजीयन, सारथी बायोमेट्रिक, जनसेवा केंद्र, प्रवर्तन, हल्के मोटर वाहन और लाइसेंस अनुभाग का निरीक्षण कर फाइलों व अभिलेखों का रखरखाव देखा। साफ-सफाई और अभिलेख व्यवस्थित रखने के निर्देश दिए।आईटीआई छात्रों से पूछा- कोई परेशानी तो नहीं...राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) में बृहस्पतिवार को निरीक्षण करने पहुंचे जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने अधिकारियों से जानकारी लेने के बजाय सीधे विद्यार्थियों से उनकी समस्याएं पूछीं। पढ़ाई, प्रशिक्षण की गुणवत्ता और संस्थान तक आने-जाने में होने वाली दिक्कतों की जानकारी ली। इसी दौरान विद्यार्थियों के आने-जाने वाले रास्ते पर जलभराव और पीने के पानी का हैंडपंप खराब मिला। डीएम ने संबंधित अधिकारी को दोनों समस्याएं तत्काल ठीक कराने के लिए कहा। डीएम ने विद्यार्थियों से कहा कि वे निडर होकर अपनी समस्याएं बताएं। उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य केवल निरीक्षण करना नहीं, बल्कि संस्थानों की व्यवस्थाओं को बेहतर और सुगम बनाना है। स्टाफ को भी विद्यार्थियों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहने और जरूरी व्यवस्थाएं समय से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।