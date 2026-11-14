Ghazipur News: बांस की छड़ी से शुरू किया हॉकी का सफर, राजकुमार पाल को मिला अर्जुन पुरस्कार

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कभी संसाधनों की कमी के चलते बांस की छड़ी से हॉकी खेलने वाले करमपुर के राजकुमार पाल ने शुक्रवार को एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। यह सम्मान उनके वर्षों के संघर्ष, अनुशासन, खेल भावना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन का प्रतिफल है।राजकुमार पाल की सफलता के पीछे संघर्ष की लंबी कहानी है। गाजीपुर के करमपुर गांव में एक मई 1998 को जन्मे राजकुमार ने करीब 10 वर्ष की उम्र में हॉकी खेलना शुरू किया था। उनके दो बड़े भाई भी हॉकी खेलते थे। उन्हीं को देखकर राजकुमार के मन में भी हॉकी के प्रति लगाव पैदा हुआ। गांव के मेघबरन सिंह स्टेडियम में उन्होंने हॉकी की शुरुआती बारीकियां सीखीं। उस समय परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। संसाधनों की कमी के कारण शुरुआत में उन्हें हॉकी स्टिक की जगह बांस की छड़ी से अभ्यास करना पड़ता था।