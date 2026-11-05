Ghazipur News: निर्माणाधीन रेल सह रोड ब्रिज के एप्रोच मार्ग की शटरिंग गिरी

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53.7 करोड़ से चल रहा एप्रोच का निर्माण कार्यगाजीपुर। गंगा पर रेल सह रोड ब्रिज का निर्माण 4.20 करोड़ की लागत से हुआ है। यह 14 पिलरों पर टिका है। परियोजना की आधारशिला 14 नवंबर वर्ष 2016 को रखी गई थी। इसकी क्षमता 100 कुंतल भार की है। प्रदेश का यह इकलौता पुल है, जिसका निर्माण नट-बोल्ट पर हुआ है। वर्ष 2024 में 10 मार्च को रेल सह रोड ब्रिज का लोकार्पण हुआ था। वहीं रेल सह रोड ब्रिज के एप्रोच मार्ग का निर्माण कार्य 53.7 करोड़ रुपये की लागत से एक वर्ष से चल रहा है। इसके तहत 3.6 किलोमीटर लंबा एप्रोच मार्ग का निर्माण होना है। इसके निर्माण होने की समय-सीमा जुलाई वर्ष 2027 निर्धारित की गई है।शटरिंग गिरा नहीं था। शटरिंग के नीचे स्टॉर्टर लगाया जाता है। उसको कार्य के दौरान नीचे उतारकर रखा गया था। - अजय सिंह, परियोजना निदेशक एनएचआई।कारी ली। इसके बाद शटरिंग को हाईवे से हटाया गया।