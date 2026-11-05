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Ghazipur News: निर्माणाधीन रेल सह रोड ब्रिज के एप्रोच मार्ग की शटरिंग गिरी

Thu, 05 Nov 2026 01:51 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 01:51 AM IST
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Shuttering for the approach road of the rail-cum-road bridge under construction has collapsed
निर्माणाधीन रेल सह रोड ब्रिज के एप्रोच का गिरा लोहे का स्ट्रक्चर। स्रोत- वीडियो ग्रैब
गाजीपुर। इस मार्ग से प्रतिदिन हजारों दोपहिया और चारपहिया वाहन गुजरते हैं। इसके बावजूद निर्माण स्थल पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नजर नहीं आते। लोगों ने सवाल उठाया कि जब व्यस्त हाईवे पर भारी मशीनों और लोहे के ढांचों से निर्माण कार्य कराया जा रहा है, तो राहगीरों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए।
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53.7 करोड़ से चल रहा एप्रोच का निर्माण कार्य
गाजीपुर। गंगा पर रेल सह रोड ब्रिज का निर्माण 4.20 करोड़ की लागत से हुआ है। यह 14 पिलरों पर टिका है। परियोजना की आधारशिला 14 नवंबर वर्ष 2016 को रखी गई थी। इसकी क्षमता 100 कुंतल भार की है। प्रदेश का यह इकलौता पुल है, जिसका निर्माण नट-बोल्ट पर हुआ है। वर्ष 2024 में 10 मार्च को रेल सह रोड ब्रिज का लोकार्पण हुआ था। वहीं रेल सह रोड ब्रिज के एप्रोच मार्ग का निर्माण कार्य 53.7 करोड़ रुपये की लागत से एक वर्ष से चल रहा है। इसके तहत 3.6 किलोमीटर लंबा एप्रोच मार्ग का निर्माण होना है। इसके निर्माण होने की समय-सीमा जुलाई वर्ष 2027 निर्धारित की गई है।
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शटरिंग गिरा नहीं था। शटरिंग के नीचे स्टॉर्टर लगाया जाता है। उसको कार्य के दौरान नीचे उतारकर रखा गया था। - अजय सिंह, परियोजना निदेशक एनएचआई।कारी ली। इसके बाद शटरिंग को हाईवे से हटाया गया।
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