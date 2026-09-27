Ghazipur News: राजकुमार पाल ने फिर बढ़ाया जिले का मान

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मुकाबले की शुरुआत में जापान ने भारतीय टीम पर दबाव बनाने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने जल्द ही लय हासिल कर ली। भारत ने 15वें मिनट में खाता खोला। इसके बाद कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने गोल कर भारत की बढ़त 2-0 कर दी। जापान की टीम अंत तक वापसी नहीं कर सकी और भारत ने मुकाबला अपने नाम कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया।राजकुमार पाल के शानदार प्रदर्शन और भारतीय टीम की जीत पर पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह, अनिकेत सिंह, पूजा सिंह, इंद्रदेव राजभर, ध्रुव सिंह, मनोज सिंह, दीपक सिंह और नीलम पाल सहित क्षेत्र के लोगों ने खुशी जताते हुए उन्हें बधाई दी।

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खानपुर। एशियाई खेल-2026 में जापान को 2-0 से हराकर भारतीय पुरुष हॉकी टीम के सेमीफाइनल में पहुंचते ही करमपुर के लाल राजकुमार पाल ने एक बार फिर जिले का मान बढ़ाया। जापान के खिलाफ मुकाबले में राजकुमार पाल ने भारतीय टीम के मिडफील्ड में मोर्चा संभाला और गेंद पर नियंत्रण के साथ सटीक पासिंग से टीम के आक्रमण को मजबूती दी।