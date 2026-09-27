Ghazipur News: मौके पर थे कम मजदूर, ऑनलाइन मस्टर रोल में दिखा दिए 81, डीएम से शिकायत

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शिकायतकर्ता एके कुमार ने मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल के माध्यम से जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला से शिकायत की है। साथ ही मामले की स्थलीय जांच कराने की मांग की है।वहीं प्रभारी खंड विकास अधिकारी अब्बास नकवी ने बताया कि शिकायत की जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी।शिकायतकर्ता के अनुसार, ग्राम पंचायत सुआपुर में छट्ठू के मशीन से मीरा के खेत तक कच्ची नाली खोदाई और उपेंद्र के खेत से विकास के घर के सामने तक बंधा निर्माण कराया जा रहा है। दोनों कार्यों में 81 मजदूरों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्शाई गई है।जबकि मौके पर इससे काफी कम मजदूर काम करते हैं। शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी से मांग की है कि पुलिस बल की मौजूदगी में उसकी उपस्थिति में दोनों कार्यस्थलों की जांच कराई जाए।ऑनलाइन मस्टर रोल में दर्ज सभी 81 मजदूरों को मौके पर बुलाकर आधार कार्ड और जॉब कार्ड से पहचान का सत्यापन कराया जाए।