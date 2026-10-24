Ghazipur News: राजा और अनुष्का ने लगाई सबसे लंबी छलांग

विज्ञापन

प्रतियोगिता के प्राथमिक स्तर के बालक 100 मीटर की दौड़ में प्राथमिक विद्यालय सुहवल पूर्वी के राजा कुमार, 50 मीटर की दौड़ में जूनियर पटखौलिया के अभिषेक प्रथम, 200 मीटर में जूनियर पटखौलिया के कृष्णा पहले स्थान पर रहे। प्राथमिक विद्यालय सुहवल पूर्वी के राजा ने सबसे लंबी कूद लगाई।बालिकाओं के प्राथमिक स्तर की 50 मीटर की दौड़ में प्राथमिक विद्यालय युवराजपुर की अमृता, प्राथमिक विद्यालय रमवल द्वितीय की प्रिया, 100 मीटर में युवराजपुर की निधि, 200 मीटर में सुहवल पूर्वी की अनुष्का ने पहला स्थान हासिल किया। वहीं, प्राथमिक विद्यालय सुहवल की अनुष्का ने सबसे लंबी छलांग लगाई। संवाद