Ghazipur News: गर्भवतियों की गोदभराई की, बच्चों का अन्नप्राशन कराया

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मुख्य सेविका प्रिया राय ने बताया कि क्षेत्र के गांई, घरिहां, चंवर, मटेहूं, नोनरा कोदई सहित विभिन्न ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर प्रेमप्रकाश राय ने गर्भवती महिलाओं को पोषण, स्वास्थ्य जांच, संस्थागत प्रसव और टीकाकरण करने के साथ ही जागरूक किया गया। वहीं, अन्नप्राशन कार्यक्रम में छह माह से ऊपर के बच्चों को पौष्टिक आहार के महत्व के बारे में जानकारी दी गई।कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा महिलाओं को फल, पोषाहार और स्वच्छता किट वितरित की गई। इस मौके पर शीला देवी, ललिता यादव, प्रतिमा सिंह, सावित्री सिंह, आशा सिंह आदि मौजूद रही। संवाद