Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   Pharmacists staged a sit-in and submitted a memorandum to press for their 18 demands.

Ghazipur News: फार्मासिस्टों ने 18 मांगें मनवाने के लिए दिया धरना, सौंपा पत्रक

Sat, 14 Nov 2026 12:38 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 12:38 AM IST
विज्ञापन
Pharmacists staged a sit-in and submitted a memorandum to press for their 18 demands.
मेरी आवाज सुनो कॉलम.... फोटो-22-सीएमओ कार्यालय में धरना देने बाद एसीएमओ डॉ. रामकुमार को पत्रक स
गाजीपुर। जनपद में डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने शुक्रवार को 18 सूत्री मांगों को लेकर जिला मुख्यालय स्थित सीएमओ कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया।
विज्ञापन

जिलाध्यक्ष ओंकारनाथ पांडेय के नेतृत्व में आयोजित प्रदर्शन के बाद फार्मासिस्टों ने एसीएमओ डॉ. रामकुमार को मांगपत्र सौंपकर समस्याओं के समाधान की मांग की।
जिलाध्यक्ष ओंकारनाथ पांडेय ने कहा कि एसोसिएशन ने शासन को भेजे गए मांगपत्र में फार्मासिस्ट का पदनाम बदलकर फार्मेसी अधिकारी करने की मांग की है। इसके अलावा चीफ फार्मासिस्ट का पदनाम चीफ फार्मेसी अधिकारी और विशेष कार्याधिकारी (फार्मेसी) का पदनाम बदलकर सहायक निदेशक फार्मेसी करने का प्रस्ताव रखा है।
विज्ञापन

फार्मासिस्टों ने प्राथमिक उपचार के साथ सीमित आवश्यक दवाएं लिखने का अधिकार देने और ग्रामीण अस्पतालों में ओपीडी सेवा शुरू करने की मांग उठाई। इसके साथ ही रिक्त पदों पर नियुक्तियां करने, लंबित पदोन्नति प्रक्रिया पूरी करने और वर्ष 2005 के बाद नियुक्त फार्मासिस्टों की वरिष्ठता सूची जारी करने की मांग की गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

मांगपत्र में वेतनमान और भत्तों में सुधार, एंबुलेंस एवं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएचओ) के माध्यम से दवा वितरण की व्यवस्था तथा जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात कही।

एसोसिएशन ने फार्मेसी संवर्ग का पुनर्गठन करने, कार्यक्षेत्र से जुड़ी विसंगतियों को दूर करने और मेडिकल कॉलेजों और महिला अस्पतालों में फार्मासिस्टों के नए पद सृजित करने की मांग भी की। जिलामंत्री रमेशचंद्र ने कहा कि उनकी मांगों पर शासन स्तर से सकारात्मक निर्णय लेकर समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। इस मौके पर विजय श्रीवास्तव, इमरान, अंगद यादव, प्रदीप ,शशिकांत सहित जनपद के सभी फार्मेसिस्ट मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed