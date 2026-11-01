Ghazipur News: सराफा की दुकान में घुसे बदमाशों ने तमंचे से फायरिंग कर सोने की छह चेन लूटी ली

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वारदात को अंजाम देकर बदमाश दुकान के बाहर खड़ी कार से चौकिया के तरफ भाग गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुट गई। कुछ देर बाद पहुंचे एसपी विनय कुमार और एसपी सिटी डॉ. राकेश मिश्रा ने सराफा व्यवसायी से पूरे घटना की जानकारी ली। एसपी विनय कुमार सिंह ने बताया कि शाम में बंशीबाजार स्थित एक सराफा की दुकान पर अल्टो कार से तीन बदमाश पहुंचे। एक बदमाश कार को स्टार्ट कर उसी में बैठा रहा। दो बदमाश दुकान के अंदर पहुंचे और खरीदने के उद्देश्य से दुकानदार से सोने की चेन मांगकर देखने लगे।इसी दौरान एक बदमाश दुकान से बाहर आया और तमंचा लेकर भीतर पहुंचा। इसके बाद बदमाश ने दुकान के अंदर दो राउंड फायरिंग की। इसके बाद काउंटर से सोने की छह चेन लेकर तीनों बदमाश कार से चौकिया की तरफ भाग गए। बदमाशों के भागने के बाद दुकानदार संजय कुमार वर्मा ने शोर मचाया। आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए।इधर, जानकारी मिलते ही सीओ सिटी अनिल कुमार व कोतवाल प्रमोद कुमार सिंह पुलिस टीम के साथ पहुंच गए। पुलिस टीम सराफा दुकानदार से पूछताछ करने में जुट गई। वहीं, लूट की जानकारी मिलते ही एसपी विनय कुमार सिंह और एसपी सिटी डॉ. राकेश मिश्रा भी मौके पर पहुंच गए। दोनों अधिकारियों ने घंटों छानबीन करने के बाद मातहतों को निर्देश दिए।सीसीटीवी को खंगालने में जुटी पुलिस टीम, शुरू की चेकिंगबंशीबाजार स्थित सराफा की दुकान से हुई लूट के बाद पहुंची पुलिस ने दुकान में लगे सीसीटीवी के फुटेज खंगाले। यहीं नहीं बाहर लगे अन्य दुकानों पर सीसीटीवी फुटेज को देखने में टीम जुटी हुई थी। यहीं नहीं दुकान के अन्य कर्मियों से भी टीम एक- एक करके पूछताछ में जुटी हुई है। साथ ही नाकेबंदी करके पुलिस टीम ने भुतहियाटांड, चौकिया, विशेश्वरगंज, रौजा सहित अन्य प्रमुख इलाकों में चेकिंग अभियान भी शुरू कर दी। साथ ही संदिग्धों को उठाने के साथ पुलिस छानबीन में जुटी हुई है।एसओजी सहित चार टीमें गठित की गईंएसपी ने बताया कि एसओजी, सर्विलांस के सहित पुलिस की चार टीमें बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए गठित की गई हैं। एक टीम दुकान के अंदर घटना की पूरी जानकारी लेने के साथ दुकानदार से एक- एक बिंदुओं पर पूछताछ कर जानकारी लेने में जुटी हुई है। जबकि एसओजी, सर्विलांस और अन्य तीन टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश देने में जुटी हैं। टीम खासकर उन दुकानों के बाहर के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच कर रही है, जो चौकिया के तरफ जाने वाले सड़क के किनारे स्थित हैं।एक बदमाश दुकान के बाहर कार में बैठा था। जबकि दो दुकान के अंदर गए। देखने के बहाने सोने की चेन दुकानदार से ली। इसके बाद बदमाशों ने दो राउंड फायरिंग की। दुकानदार संजय कुमार वर्मा के बेटे ने बताया कि बदमाश छह चेन लूटकर ले गए। फिलहाल सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगालने के साथ ही बदमाशों को पुलिस टीम चिह्नित करने में जुटी है। जल्द ही घटना का पर्दाफाश होगा।- विनय कुमार सिंह, एसपी गाजीपुर