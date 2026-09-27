Ghazipur News: लक्ष्मी ने गोल्ड को तृप्ति का सिल्वर पर कब्जा
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 01:28 AM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 01:28 AM IST
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औड़िहार। देवरिया में चल रही प्रदेशीय कुश्ती प्रतियोगिता में शनिवार को निवास लक्ष्मी ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। वहीं तृप्ति यादव ने सिल्वर मेडल जीतकर जिले का मान बढ़ाया। प्रतियोगिता के लिए वाराणसी मंडल के तरफ से 12 खिलाड़ी जिले से पहुंचे। इनमें दो महिला खिलाड़ियों का खेल 26 सितंबर को हुआ। अपनी बेहतरीन कुश्ती खेल की बदौलत निवास लक्ष्मी ने कानपुर की महिला खिलाड़ी को पटखनी देते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। जबकि दूसरी महिला खिलाड़ी तृप्ति यादव को सिल्वर मेडल जीतकर ही संतोष करना पड़ा। फील्ड ऑफिसर के रूप में नियुक्त रामाशीष यादव ने बताया कि दोनों महिला खिलाड़ी काफी मेधावी हैं। संवाद
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