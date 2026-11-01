गाजीपुर: ट्रेन की चपेट में आने से पूर्व प्रधान के बड़े पुत्र की मौत, आठ माह पहले हुई थी शादी

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पिता चंद्रशेखर यादव के अनुसार, आनंद शनिवार दोपहर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के बाद शाम करीब छह बजे घर से निकले थे। देर रात तक वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। इसी बीच गोरखपुर से वाराणसी जा रही 15103 इंटरसिटी एक्सप्रेस की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, आनंद रेलवे ट्रैक पर पैदल चल रहे थे। हालांकि, वह ट्रैक तक कैसे पहुंचे, इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं हो सकी है।आनंद की शादी करीब आठ माह पहले फरवरी में सैदपुर के बलुआ भीरा निवासी आशु से हुई थी। दुर्गा पूजा से एक दिन पहले ही उनकी पत्नी की विदाई होकर घर आई थी। आनंद बीटीसी कर चुके थे। वह घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के साथ एक निजी विद्यालय में भी पढ़ाते थे। परिवार की जिम्मेदारी संभालने के लिए रोजगार के अवसर तलाश रहे थे।घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गाजीपुर मर्चरी हाउस भेज दिया। आनंद अपने पिता के बड़े पुत्र थे। उनके छोटे भाई प्रशांत यादव हैं। घटना से गांव और आसपास के क्षेत्र में शोक है।दुल्लहपुर थानाध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया कि परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। परिवार की लिखित सूचना के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।